У британському місті Шефілд пройшов перший концерт голограми американської співачки Вітні Г'юстон, яка померла в лютому 2012 року.

Про це пише видання The Source.

Багатьом глядачам не сподобалося шоу. Люди запевняли, що голограма не схожа на Вітні, рухи губ не збігаються з піснею. Крім того, рухи тіла не передавали жодних емоцій.

Двоюрідна сестра Вітні, співачка Діон Ворвік, назвала шоу “дратівливим”. Вона також розмовляла з легендарним продюсером Клайвом Девісом, який вперше підписав Уїтні на Arista Records в 1983 році, і “він був дуже злий на це шоу”.

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Деякі шанувальники сказали, що голограма часом нагадувала Холлі Беррі.

Концерти з голограмою Уїтні Г’юстон повинні пройти в рамках туру The Whitney Houston Hologram в Європі, США та Мексиці.

48-річна співачка померла в номері готелю Beverly Hilton у Беверлі-Хіллз в лютому 2012 року. Слідство встановило, що знаменитість випадково потонула. Серед причин її смерті експерти назвали, зокрема, атеросклеротичну хворобу серця і вживання кокаїну.