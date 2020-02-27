Про це пише видання The Source.
Багатьом глядачам не сподобалося шоу. Люди запевняли, що голограма не схожа на Вітні, рухи губ не збігаються з піснею. Крім того, рухи тіла не передавали жодних емоцій.
Двоюрідна сестра Вітні, співачка Діон Ворвік, назвала шоу “дратівливим”. Вона також розмовляла з легендарним продюсером Клайвом Девісом, який вперше підписав Уїтні на Arista Records в 1983 році, і “він був дуже злий на це шоу”.
Деякі шанувальники сказали, що голограма часом нагадувала Холлі Беррі.
Концерти з голограмою Уїтні Г’юстон повинні пройти в рамках туру The Whitney Houston Hologram в Європі, США та Мексиці.
48-річна співачка померла в номері готелю Beverly Hilton у Беверлі-Хіллз в лютому 2012 року. Слідство встановило, що знаменитість випадково потонула. Серед причин її смерті експерти назвали, зокрема, атеросклеротичну хворобу серця і вживання кокаїну.
- Американська співачка Уїтні Х’юстон і репер The Notorious B.I.G. будуть посмертно включені до Зали слави рок-н-ролу ц Клівленді, штат Огайо.