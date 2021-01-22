Політична партія "Голос" позивається проти Національного агентства з питань запобігання корупції через зупинення держфінансування.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК.

Як повідомлялося раніше, торік НАЗК зупинило фінансування двох парламентських політичних партій “Батьківщини” та “Голосу”, надавши роз’яснення з цього приводу.

Голова партії “Голос” Кіра Рудик заявила, що зупинка держфінансування – елемент тиску на незалежну партію. Тепер політсила позивається проти НАЗК.

У позові, поданому до Окружного адмінсуду Києва партія вимагає скасувати наказ НАЗК про припинення державного фінансування.

Також “Голос” вимагає, визнати висновок про результати аналізу фінзвіту партії, на основі якого було ухвалено рішення щодо фінансування, протиправним.

“Представник позивача вважає, що НАЗК під час аналізу вказаного Звіту вийшло за межі своїх повноважень, а підстави для зупинення фінансування партії відсутні”, — інформують в ОАСК.

Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження в адміністративній справі.