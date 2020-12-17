Деякі депутати фракції "Опозиційної платформи — За життя" підтримали призначення Сергія Шкарлета на посаду голови Міносвіти, натомість у той час вони були відсутні в залі парламенту.

Про це після голосування в кулуарах парламенту заявила депутатка від “Голосу” Інна Совсун, передає “Цензор.НЕТ”.

Як повідомлялося раніше, 17 грудня Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України. До цього він виконував обов’язки голови МОН.

Таке рішення було схвалено мінімальною необхідною кількістю голосів — 226. 171 голос дала “Слуга народу”, 20 – ОПЗЖ, 12 – група “За майбутнє”, 16 – група “Довіра” і 7 позафракційні депутати.

Совсун заявила, що певна кількість карток депутатів ОПЗЖ, які не були присутні у залі парламенту цього дня, якимось чином проголосували. Зокрема, за призначення Шкарлета.

“Ми побачили фальсифікацію результатів голосування, що особливо важливо, коли, за офіційною інформацією, за пана Шкарлета проголосували 226 голосів. Натомість ми бачимо, що у фракції ОПЗЖ проголосувало значно більше депутатів, ніж фізично були присутні в той момент в залі парламенту. Наприклад, за сьогоднішній день ніхто не бачив в залі парламенту Суркіса. Його картка проголосувала “за”. Причому, не тільки за призначення Шкарлета, але і в 40 інших випадках його картка голосувала”, — сказала Совсун.

Депутатка повідомила, що фракція звертатиметься до спікера парламенту Дмитра Разумкова, аби у зв’язку з цим було вжито заходів.

Вона переконана, що якщо “слуги” впевнені у підтримці запропонованого кандидата, для підтвердження чесності цього рішення голосування можна було б провести повторно.

На своїй сторінці в Facebook Совсун звернулася до журналістів з проханням надіслати їй фото та відео з зали парламенту, які могли б підтвердити чи спростувати здогадки про можливе “кнопкодавство” під час голосування за призначення міністра.

Зауважимо, що згідно з інформацією на сайті Ради, на початку засідання з фракції ОПЗЖ були зареєстровані присутніми 16 депутатів (на 4 менше ніж підтримали призначення), 28 — відсутніми.

При цьому 10 осіб з тих, що були зареєстровані відсутніми, проголосували за призначення Шкарлета. Це депутати Гнатенко, Кісільов, Мамка, Скорик, Суркіс, Волошин, Кива, Мороз, Плачкова, Славицька.

Голова політради партії ОПЗЖ Медведчук, якого Совсун згадує серед тих, хто, ймовірно, не голосував персонально, був зареєстрований як присутній.