Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
“Прийняв відповідальне та виважене рішення – написав заяву про складання повноважень голови Харківської обласної ради. Підписав розпорядження про скликання позачергової сесії 19-го серпня”, – відзначив посадовець.
Зауважимо, що 22 липня правоохоронці викрили Товмасяна і його спільника-адвоката на хабарі, сума якого перевищує 1 млн гривень. Вони вимагали кошти від директора комунального підприємства за те, аби він зміг зберегти свою посаду.
Вже 4 серпня правоохоронці оголосили посадовцю про підозру, а “Слуги народу” виключила чоловіка зі свого складу.
- 5 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну, якого підозрюють в отриманні близько 1 млн грн неправомірної вигоди.