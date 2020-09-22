Очільник Європейської Ради Шарль Мішель самоізолювався після контакту з хворою на коронавірус людиною. Днями він мав проінспектувати ситуацію на Донбасі з головою дипломатії ЄС.

Про це повідомив в Twitter речник Євроради Баренд Лейтс.

За словами речника, співробітник служби безпеки, з яким Шарль Мішель був у тісному контакті, отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

“Президент Євроради регулярно тестується, а вчора результат був негативний. Поважаючи бельгійські правила, він сьогодні пішов на карантин”, — повідомив Лейтс.

У зв’язку з цими обставинами було прийнято рішення перенести спеціальне засідання Європейської Ради, яке мало відбутися 24 і 25 вересня. Тепер проведення заходу заплановане на 1 і 2 жовтня.