Про це повідомив в Twitter речник Євроради Баренд Лейтс.
За словами речника, співробітник служби безпеки, з яким Шарль Мішель був у тісному контакті, отримав позитивний результат тесту на COVID-19.
“Президент Євроради регулярно тестується, а вчора результат був негативний. Поважаючи бельгійські правила, він сьогодні пішов на карантин”, — повідомив Лейтс.
У зв’язку з цими обставинами було прийнято рішення перенести спеціальне засідання Європейської Ради, яке мало відбутися 24 і 25 вересня. Тепер проведення заходу заплановане на 1 і 2 жовтня.
- Нагадаємо, 22 вересня голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель під час візиту до Києва повідомив, що днями повернеться до України для того, щоб разом з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем ознайомитися з ситуацією на Донбасі.