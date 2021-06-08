Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив в ефірі телеканалу “Україна 24”.

Він зазначив, що на сьогодні у світі існують дві форми сертифіката про вакцинацію – у паперовому та електронному вигляді.

“Деякі країни, в тому числі країни ЄС, прийняли рішення про введення електронних сертифікатів, і в ЄС прописано технічні вимоги до цього сертифіката. В той самий час у позиції Євросоюзу є примітка, яка каже, що крім цифрових сертифікатів, країни-члени ЄС можуть використовувати й паперову форму. Для цього має бути підписана угода між країнами про визнання цих сертифікатів у вигляді обміну нотами, який проводять дипломати”, – сказав Ляшко.

За словами міністра, в Україні сертифікат про вакцинацію в паперовому вигляді можна отримати у сімейного лікаря.

“Люди, які зробили два щеплення, можуть звернутися до сімейного лікаря, і він з медичної інформаційної системи може зробити цей документ. Він буде визнаватися в тих країнах, які визнають міжнародні сертифікати про вакцинацію”, – сказав він.