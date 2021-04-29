У четвер, 29 квітня, Європейський парламент затвердив свою позицію щодо введення сертифікату для підтвердження права на вільне пересування в Європі під час пандемії.

Про це повідомили на сайті Європарламенту.

Євродепутати погодились, що COVID-сертифікат повинен діяти протягом 12 місяців і не довше.

У документі, який може бути у цифровому або паперовому форматі, буде засвідчено, що людина вакцинувалася проти коронавірусу, нещодавно отримала негативний результат тесту або вилікувалась від інфекції. Однак, ці сертифікати не повинні служити проїзним документом та передумовою для реалізації права на вільне пересування.

Пропозицію схвалили 540 депутатів Європарламенту, тоді як 119 проголосували проти, ще 31 – утримався.

У Європарламенті заявили, що власники сертифікату не повинні підпадати під додаткові обмеження на поїздки, такі як карантин, самоізоляція або тестування. Країни ЄС повинні “забезпечити загальне, доступне, своєчасне та безплатне тестування”, щоб уникнути дискримінації невакцинованих.

Парламент хоче, щоб сертифікат ЄС був сумісним із будь-якою ініціативою держав-членів.

Водночас усі держави-члени повинні визнати сертифікати про щеплення, видані в інших державах-членах для осіб, щеплених вакциною, дозволеною до використання в ЄС Європейським агентством з лікарських засобів (EMA). Наразі це вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca та Janssen. Також держави-члени повинні вирішити, чи визнавати сертифікати про щеплення, видані в інших державах-членах вакцинами, дозволеними для екстреного використання Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Сертифікати перевірятимуться для запобігання шахрайству та підробок. Також перевірятимуть автентичність електронних печаток. Особисті дані, отримані з сертифікатів, не можуть зберігатися у країнах блоку, на рівні ЄС також не створюватимуть центральної бази даних. Перелік суб’єктів, які будуть обробляти та отримувати дані, буде загальнодоступним, щоб громадяни могли реалізовувати свої права на захист даних відповідно до Загального регламенту захисту даних.

“Члени Європарламенту підкреслили, що вакцини проти COVID-19 потрібно виробляти масштабно, за доступною ціною та розподіляти їх у всьому світі. Вони також висловлюють стурбованість серйозними проблемами, спричиненими компаніями, які не дотримуються графіків виробництва та постачання”, – йдеться у заяві.

Після голосування на пленарному засіданні голова комітету з громадянських свобод Хуан Фернандо Лопес Агілар заявив, що держави-члени повинні безпечно координувати свою реакцію та забезпечувати вільне пересування громадян у межах ЄС. За його словами, вакцини та тести повинні бути доступними й безплатними для всіх громадян.

Нагадаємо, у Європейському союзі розробляють міжнародний COVID-паспорт, за допомогою якого громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами. Сьогодні Єврокомісія представила розроблений документ – цифровий зелений сертифікат.