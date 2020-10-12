Про це він повідомив у Facebook.

“Друзі! Маю важливу новину. Лабораторний центр МОЗ підтвердив у мене наявність COVID-19… Ситуація з поширенням коронавірусу зараз дуже непроста. Хворіє чимало наших колег, знайомих, членів родини. Жоден не зможе сказати, що загроза примарна”, – написав Куций.

Він також повідомив, що зараз перебуває вдома на самоізоляції та продовжує працювати дистанційно.