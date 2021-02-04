Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
83-річний Йосіро Морі сказав, що не збирається йти.
Раніше Йосіро Морі сказав, що жінки занадто багато говорять. На його думку, збільшення кількості жінок у спортивних комітетах і федераціях призводить до того, що засідання затягуються, оскільки жінки дуже довго виступають і кожна з них вважає за необхідне щось сказати.
“Якщо ми збільшимо кількість жінок-членів ради директорів, ми повинні зробити так, щоб їхній час виступів був дещо обмежений, бо їм важко закінчити [говорити], а це дратує”, – сказав Йосіро Морі.
В даний час до ради Олімпійського комітету Японії входять 24 члени, п’ятеро з них – жінки.
“У нас в оргкомітеті близько семи жінок, але всі розуміють своє місце”, – сказав Морі.
Йосіро Морі, який був прем’єр-міністром Японії у 2000-2001 роках, відомий своїми недипломатичними заявами.
Тепер сексистський коментар щодо жінок викликав хвилю гніву в соцмережах.
Та й, за словами самого Морі, жінки в його родині також розкритикували ці слова.
“Минулого вечора дружина добре вилаяла мене. Вона сказала: “Ти знову сказав щось погане, чи не так? Мені знову доведеться страждати, тому що ти вороже налаштований проти жінок”.
“Цього ранку моя дочка і онука теж насварили мене”, – сказав Йосіро Морі.
На пресконференції в четвер його запитали, чому він вважає, що жінки-члени ради директорів занадто багатослівні.
“Останнім часом я не так багато розмовляю з жінками, тому не знаю”, – відповів Морі.
- 8 грудня 2020 року було оголошено лауреатів антипремії “Це яйце” за сексистські висловлювання та сексистський журналістський матеріал, а також переможця сексистської спецнагороди.