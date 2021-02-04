Голова оргкомітету Олімпійських ігор в Токіо Йосіро Морі після закликів до його відставки вибачився за "недоречні" висловлювання на адресу жінок.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

83-річний Йосіро Морі сказав, що не збирається йти.

Раніше Йосіро Морі сказав, що жінки занадто багато говорять. На його думку, збільшення кількості жінок у спортивних комітетах і федераціях призводить до того, що засідання затягуються, оскільки жінки дуже довго виступають і кожна з них вважає за необхідне щось сказати.

“Якщо ми збільшимо кількість жінок-членів ради директорів, ми повинні зробити так, щоб їхній час виступів був дещо обмежений, бо їм важко закінчити [говорити], а це дратує”, – сказав Йосіро Морі.

В даний час до ради Олімпійського комітету Японії входять 24 члени, п’ятеро з них – жінки.

“У нас в оргкомітеті близько семи жінок, але всі розуміють своє місце”, – сказав Морі.

Йосіро Морі, який був прем’єр-міністром Японії у 2000-2001 роках, відомий своїми недипломатичними заявами.

Тепер сексистський коментар щодо жінок викликав хвилю гніву в соцмережах.

Та й, за словами самого Морі, жінки в його родині також розкритикували ці слова.

“Минулого вечора дружина добре вилаяла мене. Вона сказала: “Ти знову сказав щось погане, чи не так? Мені знову доведеться страждати, тому що ти вороже налаштований проти жінок”.

“Цього ранку моя дочка і онука теж насварили мене”, – сказав Йосіро Морі.

На пресконференції в четвер його запитали, чому він вважає, що жінки-члени ради директорів занадто багатослівні.

“Останнім часом я не так багато розмовляю з жінками, тому не знаю”, – відповів Морі.