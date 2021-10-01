Очільник Державної архівної служби України Анатолій Хромов повідомив, що у його водія Сергія стріляли в архівному містечку.

Відповідний допис з’явився на його сторінці в Facebook.

За словами Хромова, інцидент стався у той час, як він поїхав у відрядження, лишивши службове авто в архівному містечку на Солом’янській, 24.

“В цей час з сусіднього будинку по моєму водію, який перебував поруч з гаражем в архівному містечку, був зроблений постріл (чи декілька). Куля, чи дріб зачепила підборіддя Сергія, загрози здоров’ю чи життю нема”, — сповістив він.

Постраждалому водієві надали медичну допомогу, а ймовірного нападника затримала слідчо-оперативна група, каже Хромов.

Поліція Києва не проінформувала про зазначений інцидент. #Букви звернулися до речниці главку задля отримання додаткової інформації.