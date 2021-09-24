Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США братиме участь у розслідуванні замаху на життя першого помічника президента України Сергія Шефіра.

Про це повідомив перший заступник очільника Міністерства внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”.

Участь ФБР має “розвіяти сумніви щодо об’єктивності розслідування для громадян України та іноземних колег”.

Єнін пояснив, що Україна погодилася отримати допомогу від США, коли ті запропонували участь ФБР.

“Аби в наших громадян та іноземних колег не виникало сумнівів у об’єктивності, неупередженості та професіоналізмі нашого розслідування, ми відповіли згодою на пропозицію американських партнерів, зокрема – ФБР, співпрацювати з нами. Ми контактуємо з ними, йде процес”, – пояснив Єнін.

Напередодні радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко порівняв замах на першого помічника президента Сергія Шефіра з убивством 35-го президента США Джона Кеннеді.

Замах на Сергія Шефіра

Близько 10-ї години ранку в середу, 22 вересня, неподалік від села Лісники, що в Києво-Святошинському районі, обстріляли машину першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра. В автомобіль потрапило понад 10 куль. Водій отримав поранення.

В Офісі президента вважають обстріл автомобіля Шефіра нічим іншим, ніж замахом на вбивство. Як повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, в ОПУ замах на Шефіра пов’язують із деякими олігархічними та кримінальними угрупованнями, але не конкретизував.

За фактом обстрілу автомобіля першого помічника президента Сергія Шефіра відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб.

Президент України Володимир Зеленський зреагував на обстріл автівки свого першого помічника, заявивши, що “відповідь буде сильною”. Він певен, що замах на його першого помічника та близького друга є “реакцією на реальні зміни в державі”.

Згодом сам Сергій Шефір прокоментував інцидент, заявивши, що не розуміє причин. На його думку, замах було скоєно з метою залякування найвищого ешелону влади. Він також пояснив, що їздив службовим неброньованим авто студії “Квартал”, інколи сам керував автівкою, охорони у нього не було, але тепер “примусять узяти”.

Міністр МВС Денис Монастирський уточнив, що водія Шефіра вже прооперували, наразі його життю нічого не загрожує. Він також наголосив, що метою цього злочину було не налякати, а саме вбити першого помічника президента України.

Народний депутат фракції “Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко заявив, що останнім часом очільник Офісу президента Андрій Єрмак “відтіснив” першого помічника президента Сергія Шефіра.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що причетні до замаху на життя Шефіра відповідатимуть за законом.

З місця нападу на першого помічника президента України Сергія Шефіра вилучили понад 20 гільз. Усі набої були угорського виробництва.

Що відомо про Сергія Шефіра?

Сергій Шефір – перший помічник президента, колишній сценарист і продюсер, співзасновник “Студії Квартал-95”. Авторський стаж у Шефіра понад 15 років. Він разом з Борисом Шефіром писав для різних команд КВН.

Сергій Шефір та його брат Борис продюсували також дві частини знаменитого серіалу “Слуга народу” з Зеленським у головній ролі.

Під час президентської кампанії вони перерахували до виборчого фонду Зеленського по 1,5 млн грн, а їхні дружини – по 1 млн грн.

Сергій Шефір був одним з лідерів виборчого штабу Зеленського.

У травні 2019 року президент Володимир Зеленський призначив свого бізнес-партнера і співзасновника студії “Квартал 95” Сергія Шефіра своїм першим помічником.

За час роботи в Офісі президента Шефір часто опинявся у центрі уваги. Раніше повідомлялося, що помічник президента їздить у справах “Кварталу 95” до олігарха Ігоря Коломойського.

Дружина Шефіра – Лариса навесні 2020 року оформила право власності на елітну квартиру в Києві та ділянку на березі Дніпра у селі Лебедівка Вишгородського району.

Водночас президент запевняв, що голова його Офісу Андрій Єрмак і перший помічник Сергій Шефір не формують кадрову політику в країні.