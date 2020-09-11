Про це в Facebook повідомив його заступник Мустафа Найєм.

“В останні дні в ЗМІ поширюється інформація про зміну керівництва Укробронпрома. Це дійсно так. Місяць тому Айварас Абромавичус написав заяву про звільнення”, – написав Найєм.

Також повідомляється, що новий генеральний директор Концерну повинен бути призначений президентом за поданням прем’єр-міністра, яке, згідно з повідомленнями журналістів, вже передано до Офісу президента.