Про це він написав у Facebook.

“Повідомляю неприємну новину – занедужав на COVID-19.

Зробив тест на коронавірус – результат позитивний. Наразі перебуваю на лікарняному. До цього я був у відпустці, тож не контактував з працівниками обласної ради та облдержадміністрації”, – написав Ширма.