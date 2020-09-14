Про це він написав у Facebook.
“Повідомляю неприємну новину – занедужав на COVID-19.
Зробив тест на коронавірус – результат позитивний. Наразі перебуваю на лікарняному. До цього я був у відпустці, тож не контактував з працівниками обласної ради та облдержадміністрації”, – написав Ширма.
Він попросив жителів області дотримуватися протиепідемічних заходів.
- Раніше повідомлялося, що голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин заразився COVID-19.
- За минулу добу, 13 вересня, в Україні зафіксовано 2 462 нових захворювань на коронавірус COVID-19, з них захворіло 172 дитини.