Про це повідомив народний депутат від фракції “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко.
“Кабмін призначив: Садов’як Ірину Дмитрівну – першим заступником міністра охорони здоров’я, Кучера Ярослава Олександровича – заступником міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації”, – йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що Садов’як з 2017 року є головною лікаркою “Охматдиту”. До цього вона протягом 14 років очолювала Коломийську районну центральну лікарню. У 2013 році отримала дворічну державну стипендію як “видатний діяч охорони здоров’я”.
- Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов відхилив усі кандидатури на посаду голови Національної служби здоров’я України, які брали участь в конкурсі.