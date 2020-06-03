Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні призначив Ірину Садов'як першим заступником міністра охорони здоров'я України та Ярослава Кучера - заступником міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Про це повідомив народний депутат від фракції “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко.

“Кабмін призначив: Садов’як Ірину Дмитрівну – першим заступником міністра охорони здоров’я, Кучера Ярослава Олександровича – заступником міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації”, – йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що Садов’як з 2017 року є головною лікаркою “Охматдиту”. До цього вона протягом 14 років очолювала Коломийську районну центральну лікарню. У 2013 році отримала дворічну державну стипендію як “видатний діяч охорони здоров’я”.