Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Восени і взимку місто-лагуна часто піддається впливу паводку, а руйнівні повені в листопаді 2019 року завдали шкоди в сотні мільйонів євро.

Однак цього разу затоплення було менш руйнівним, і люди на площі танцювали під фортепіанну музику майже по коліно у воді, в той час як діти плескалися і гребли, а туристи переходили вбрід з черевиками в руках.

Випадки паводку в Венеції викликані поєднанням факторів, що посилюються зміною клімату – від підвищення рівня моря і незвично високих припливів до осідання ґрунту, яке призвело до опускання рівня землі в місті.

У жовтні минулого року вперше був встановлений бар’єр від повеней з тривалою затримкою, але він активується тільки для блокування найбільш потенційно руйнівних припливів понад 130 см і тому не був введений в дію в цей раз.