Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що локдаун в Україні можуть запровадити у листопаді.

Про це він розповів в інтерв’ю ВВС News Україна.

“За тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємось, новий локдаун можуть ввести орієнтовно у листопаді”, – заявив Кузін.

Водночас, він зазначив, якщо українці будуть робити щеплення, будуть дотримуватися соціальної дистанції, локдаун можна буде відтягнути запровадження посиленого карантину на грудень-січень або зовсім не допустити.

Рішення про локдаун ухвалює місцева влада. Проте, за словами головного санлікаря, якщо ситуація дуже погіршиться, то локдаун по всій країні можуть ввести на національному рівні.

Відповідаючи на питання, який з регіонів може першим ввести обмеження, Кузін сказав, що наразі погіршення є в усіх регіонах. Але поки що найбільше страждають східні і західні регіони України, там фіксують дещо більше хворих, ніж в інших областях.

Протягом останнього місяця в Україні поступово зростає рівень захворюваності на коронавірус. Наприкінці серпня фіксують в середньому по 1 500 нових хворих на день. У липні було в кілька разів менше хворих. Також значно зростає кількість госпіталізацій.