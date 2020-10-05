Про це на брифінгу заявив представник Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє “Європейська правда”.
“Її карантин триватиме до кінця завтрашнього дня… Це означає, що вона не зможе бути присутньою на пленарному засіданні Європарламенту та не головуватиме на Колегії. Також вона не відвідуватиме саміт ЄС-Україна, її представлятиме високий представник Жозеп Боррель”, – повідомив він.
Також він написав у Twitter, що у голови Єврокомісії негативний тест на коронавірус.
- Раніше повідомлялося, що голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен пішла на самоізоляцію після того, як з’ясувалося, що вона контактувала із зараженою COVID-19 людиною.