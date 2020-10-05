Віце-президент Європейської комісії Жозеп Боррель замінить на саміті "Україна - ЄС" у Брюсселі Урсулу фон дер Ляйен, яка пішла на карантин після контакту з хворим на COVID-19.

Про це на брифінгу заявив представник Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє “Європейська правда”.

“Її карантин триватиме до кінця завтрашнього дня… Це означає, що вона не зможе бути присутньою на пленарному засіданні Європарламенту та не головуватиме на Колегії. Також вона не відвідуватиме саміт ЄС-Україна, її представлятиме високий представник Жозеп Боррель”, – повідомив він.

Також він написав у Twitter, що у голови Єврокомісії негативний тест на коронавірус.