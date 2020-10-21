Про це повідомляє Reuters.
Крім цього, авіакомпанія відмовилася від регіонального бренду Cathay Dragon.
Тепер в авіакомпанії переглянуть контракти з пілотами і бортпровідниками, оскільк відбувається реструктуризація. Їм знизять зарплати.
В результаті реструктуризації планується, що компанія скоротить 8 500 посад, тобто 24% від звичайної чисельності персоналу. Але це число включає вакантних 2 600 посад.
“Глобальна пандемія продовжує надавати руйнівний вплив на авіацію, і сувора правда полягає в тому, що ми повинні докорінно реструктурувати групу, щоб вижити”, – зазначили в авіакомпанії.
До слова, авіакомпанія Cathay Pacific Airways базується в Міжнародному аеропорту Гонконга, здійснює регулярні пасажирські і вантажні перевезення по 114 пунктам призначення в усьому світі. Cathay Pacific – одна з шести авіакомпаній світу, що мають п’ятизірковий рейтинг Skytrax.
- Німецька авіакомпанія Lufthansa оголосила, що через збитки на тлі епідемії коронавірусу, керівництво змушене буде скоротити штат і провести реструктуризацію активів.