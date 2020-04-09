Про це повідомляє Reuters.

Користувачі можуть отримати доступ до Stadia, завантаживши додаток на свої телефони iOS або Android або зареєструвавшись на його веб-сайті.

Зазначається, що платна версія Stadia Pro коштує $9,99 на місяць та пропонує доступ до таких ігор, як “GRID” і “Destiny 2: The Collection” в дозволі 4K.

“Для того, щоб ще більше зменшити навантаження на Інтернет, ми працюємо над тимчасовою функцією, яка змінює дозвіл екрана за замовчуванням від 4К до 1080p”, – додали в компанії.