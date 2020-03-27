У п’ятницю, 27 березня, Google запустив українську версію ресурсу для допомоги вчителям та учням у дистанційному навчанні.

Про це йдеться у блозі Google.

“Навчайте з дому” — головний центр інформації, підказок, тренінгів та інструментів з ресурсу Google for Education, який допоможе вчителям продовжувати викладати, навіть якщо вони фізично не перебувають у класі.

На сайті для початку пропонують поради, як почати дистанційне навчання, наприклад:

як викладати в інтернеті,

як викладати дистанційно без відеоконференцій,

як зробити уроки доступними для всіх учнів,

як залучати учнів до активної співпраці під час дистанційного навчання,

як співпрацювати з іншими викладачами.

У Google зазначили, що цей ресурс буде розвиватися й надалі. Його побудували за підтримки та у співпраці з Інститутом інформаційних технологій в освіті ЮНЕСКО.

Напередодні Кабінет Міністрів України прийняв рішення щодо введення надзвичайної ситуації по всій території країни на 30 днів і подовження карантину до 24 квітня у зв’язку зі спалахом коронавірусу.

Після цього Міністерство освіти і науки заявило, що через продовження карантину (до 24 квітня) змінить терміни вступної кампанії й дату проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).