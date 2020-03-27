Про це йдеться у блозі Google.
“Навчайте з дому” — головний центр інформації, підказок, тренінгів та інструментів з ресурсу Google for Education, який допоможе вчителям продовжувати викладати, навіть якщо вони фізично не перебувають у класі.
На сайті для початку пропонують поради, як почати дистанційне навчання, наприклад:
як викладати в інтернеті,
як викладати дистанційно без відеоконференцій,
як зробити уроки доступними для всіх учнів,
як залучати учнів до активної співпраці під час дистанційного навчання,
як співпрацювати з іншими викладачами.
У Google зазначили, що цей ресурс буде розвиватися й надалі. Його побудували за підтримки та у співпраці з Інститутом інформаційних технологій в освіті ЮНЕСКО.
- Напередодні Кабінет Міністрів України прийняв рішення щодо введення надзвичайної ситуації по всій території країни на 30 днів і подовження карантину до 24 квітня у зв’язку зі спалахом коронавірусу.
- Після цього Міністерство освіти і науки заявило, що через продовження карантину (до 24 квітня) змінить терміни вступної кампанії й дату проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).
- Навчальний рік в українських школах завершиться 1 липня, як це передбачено законодавством, але не для випускників 11-х класів.