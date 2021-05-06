Google на постійній основі залишить частину працівників працювати віддалено

Компанія Google навіть після запланованого на вересень цього року відкриття офісів планує деяких співробітників залишити працювати віддалено.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Співробітники компанії по всьому світу можуть продовжувати працювати віддалено до вересня, після чого вони зможуть вибирати між поверненням в свій офіс, як це було до пандемії, роботою в офісі Google в іншому місті або постійною віддаленою роботою, якщо це дозволяє їх посада.

Представник Google підтвердив, що нова політика, яка вступить в силу 1 вересня, була доведена до відома співробітників в заяві генерального директора Google Сундара Пічаї.

Пічаї сказав, що він очікує, що 60% співробітників компанії по всьому світу будуть повертатися в свої офіси кілька днів на тиждень, 20% переведуться в інший офіс, а інші 20% будуть працювати з дому.

У Google працює близько 140 000 співробітників по всьому світу, а офіси розташовані приблизно в 170 містах і 60 країнах.