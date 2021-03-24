Пандемія COVID-19 призвела до ще більшої популяризації віддаленої роботи. Експерти вважають, що попри велику кількість переваг, праця вдома несе для співробітника серйозні психологічні ризики.

Про це пише американський портал Axios.

Використання нових інформаційних і комунікаційних технологій, що дозволяють працювати в будь-який час і в будь-якому місці, стирає межі між робочим та особистим життям і робить людину більш нервовою через неможливість повністю відключитися від виконання завдань.

Експерти попереджають, що порушення балансу між роботою та особистим життям може різко погіршити вигорання.

За словами професора психології Університету Акадії (місто Вулфвілл, Канада) Майкла Лейтера, віддалена робота в епоху пандемії тільки прискорила відділення праці від певного часу і місця. Це означає, що грань між роботою і не роботою стає все більш розмитою.

Згідно з опитуванням Harris Poll, 74% американців, які працюють з дому, сказали, що вони подумали б про роботу офлайн.

Коуч і консультант Сабіна Наваз вважає, що компанії та менеджери повинні заохочувати своїх співробітників відключатися від мережі, особливо під час економічних хвилювань – таких, як пандемія, коли працівники можуть турбуватися про збереження роботи та не хочуть брати відпустку.

Стратегії охоплюють виділення вихідних для всієї компанії та заохочення працівників брати відпустку для психічного здоров’я, навіть якщо у них вона не запланована.

“Все починається зверху. Відключення від роботи повинно починатися на найвищому рівні, щоб задати тон всім іншим в організації та показати, що підзарядка підтримується і заохочується”, – говорить Даррен Мерф, керівник відділу віддаленої роботи в GitLab.

Майкл Лайтер також зазначає, що вихідні та перезавантаження допомагають співробітникові виробити ресурс і в результаті працювати краще.