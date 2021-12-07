Відповідний рейтинг з’явився на сайті Google у традиційній рубриці.
Перше місце посів запит “Євро – 2020”, друге – суперпопулярний цього року серіал “Гра в кальмара”.
Серед фільмів лідерами стали “Веном – 2”, “Загін самогубців” і “Ліга справедливості Зака Снайдера”.
Серед серіалів безперечним лідером стала “Гра в Кальмара”, а серед телешоу у топі – “Холостяк”.
Найпопулярніші запити українців:
- Евро 2020
- Игра в кальмара
- Холостяк 2021
- Классрум
- Украина Англия
- Усик Джошуа
- Евровидение 2021
- Украина Швеция
- Олимпиада 2021
- Вступ 2021
Персона:
- Олександр Усік
- Олексій Навальний
- МакSім
- Сергій Стерненко
- Адель Асанті
- Алек Болдвін
- Жан Беленюк
- Джо Байден
- Злата Огневич
- Андрій Ярмоленко
Фільм:
- Веном 2
- Загін самогубців 2
- Круелла
- Гнів людський
- Червоне повідомлення
- Ліга справедливості Зака Снайдера
- Після 3
- Бос молокосос 2
- Дюна
- Душа
Серіал:
- Гра в кальмара
- Джіні та Джорджія
- Жуки 2 сезон
- Постукайся в мої двері
- Відпустка
- Атака титанів
- Важкі підлітки 3 сезон
- Бриджертони
- Міліціонер з Рубльовки
- Папік 2 сезон
ТВ шоу:
- Холостяк 2021
- Євробачення 2021
- Холостячка 2
- Пацанки 6 сезон
- Гра на ТНТ
- Оскар 2021
- Маска
- Супербабуся
- Звезды в Африке
- Танці з зірками
Втрати:
- Принц Філіп
- Володимир Меньшов
- Жан-Поль Бельмондо
- Григорій Чапкіс
- Антон Поляков
- Олександр Шаляпін
- Андрій Мягков
- Саїд Губденський
- Петро Мамонов
- Валерій Гаркалін
Покупка:
- Поп-іт
- Квиток на поїзд
- iPhone 13
- Сімпл-дімпл
- Перепустка на транспорт у Києві
- Санки
- Сертифікат про вакцинацію
- PlayStation 5
- Біткоїн
- Вітамін
Питання: Що таке?
- 🅰🅱🅾🅱🅰
- Симпл димпл
- Формалин
- Поп ит
- Локдаун
- Митинг
- Клабхаус
- Игра в кальмара
- Радужный поцелуй
- Фриланс
Питання: “Як?”
- Как умер Сквидвард?
- Як вийти заміж?
- Як змінити постачальника газу?
- Как сыграла Украина?
- Як отримати сертифікат про вакцинацію?
- Как компактно собрать чемодан?
- Как получить 1000 грн за вакцинацию?
- Як оновити Дію?
- Як зареєструватися в “Дія”?
- Как похудеть за неделю?
- Нагадаємо, YouTube оприлюднив свій традиційний рейтинг найпопулярніших відео у 2021 році: українці дивилися найбільше російський контент.