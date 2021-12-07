Відповідний рейтинг з’явився на сайті Google у традиційній рубриці.

Перше місце посів запит “Євро – 2020”, друге – суперпопулярний цього року серіал “Гра в кальмара”.

Серед фільмів лідерами стали “Веном – 2”, “Загін самогубців” і “Ліга справедливості Зака Снайдера”.

Серед серіалів безперечним лідером стала “Гра в Кальмара”, а серед телешоу у топі – “Холостяк”.

Найпопулярніші запити українців:

Евро 2020 Игра в кальмара Холостяк 2021 Классрум Украина Англия Усик Джошуа Евровидение 2021 Украина Швеция Олимпиада 2021 Вступ 2021

Персона:

Олександр Усік Олексій Навальний МакSім Сергій Стерненко Адель Асанті Алек Болдвін Жан Беленюк Джо Байден Злата Огневич Андрій Ярмоленко

Фільм:

Веном 2 Загін самогубців 2 Круелла Гнів людський Червоне повідомлення Ліга справедливості Зака Снайдера Після 3 Бос молокосос 2 Дюна Душа

Серіал:

Гра в кальмара Джіні та Джорджія Жуки 2 сезон Постукайся в мої двері Відпустка Атака титанів Важкі підлітки 3 сезон Бриджертони Міліціонер з Рубльовки Папік 2 сезон

ТВ шоу:

Холостяк 2021 Євробачення 2021 Холостячка 2 Пацанки 6 сезон Гра на ТНТ Оскар 2021 Маска Супербабуся Звезды в Африке Танці з зірками

Втрати:

Принц Філіп Володимир Меньшов Жан-Поль Бельмондо Григорій Чапкіс Антон Поляков Олександр Шаляпін Андрій Мягков Саїд Губденський Петро Мамонов Валерій Гаркалін

Покупка:

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Питання: Що таке?

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Питання: “Як?”

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