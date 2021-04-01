Компанія Google змінює свою політику щодо віддаленої роботи і хоче повернути співробітників в свої офіси в США до 1 вересня.

Про це повідомляє телеканал CNBC.

Згідно з раніше опублікованою заявою, крайній термін повернення співробітників Google в офіси призначений на 1 вересня 2021 року. Однак в керівництві компанії вирішили прискорити процес, оголосивши, що повернутися на колишнє робоче місце на добровільній основі можливо вже зараз. Тому з квітня офіси знову будуть відкриті, але поки в обмеженій кількості.

Відкриття інших офісів, як уже говорилося, відбудеться у вересні. Очікується, що співробітники будуть працювати в офісі три дні на тиждень. Google дотримується дещо іншого підходу, ніж такі компанії, як Facebook і Twitter, які пообіцяли своїм працівникам дозволити повністю віддалену зайнятість на невизначений термін.

якщо працівники після 1 вересня хочуть працювати віддалено більше 14 днів на рік, їм доведеться подати офіційну заявку і обгрунтувати таку необхідність. Проте в пояснювальній записці говориться, що менеджер компанії може в будь-який момент передзвонити такому співробітнику і викликати його в офіс.

Компанія порадила своїм працівникам зробити щеплення проти COVID-19, хоча це не обов’язкова умова для повернення на робоче місце.

Підхід Google відрізняється від конкурентів: інші великі технологічні компанії дозволяють своїм співробітникам продовжувати віддалену роботу необмежено довго. Ряд великих компаній також тестують так звані гібридні робочі умови, коли співробітники розподіляють свій робочий час між домом і офісом.