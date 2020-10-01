Про це пише видання gsmarena.

Google Pixel 5

Найбільшою (і, можливо, найбільш спірною) зміною є перехід на чіпсет Snapdragon 765G. Ви більше не отримаєте топовий чіпсет у топової моделі Pixel, хоча попередні моделі часто йшли з чіпсетами зі зниженою тактовою частотою. Продуктивність ніколи не була метою Google.

Камера. Попередня модель мала телеоб’єктив, в цій моделі – надширококутний модуль з 16-мегапіксельним сенсором. За наближення зображення відповідає 12,2-мегапіксельний модуль, доповнений оптичною системою стабілізації зображення і алгоритмами штучного інтелекту власної розробки. Вперше в серії Pixel камера підтримує запис відео з роздільною здатністю 4K з частотою 60 кадрів в секунду.

Дисплей. Pixel 5 має діагональ 6,0 дюйма – в середньому для дисплеїв Pixel 4 5,7 дюйма і 6,3 дюйма у Pixel 4. Роздільна здатність така ж – 1080p +, але це дисплей з частотою 90 Гц.

У чіпсеті S765G є модем X52, який забезпечує підключення 5G. Sub-6 підтримується всіма версіями Pixel 5, а в деяких країнах він також буде працювати в мережах mmWave. Ви отримуєте тільки Wi-Fi 5 (також відомий як 802.11ac) замість Wi-Fi 6.

Pixel 5 має акумулятор ємністю 4080 мАг при потужності 18 Вт. Для порівняння, Pixel 4 XL мав акумулятор ємністю 3700 мАг, що виявилося середнім показником витривалості.

Корпус сертифікований за стандартом IP68 по захисту від пилу і води. Він зроблений з переробленого алюмінію і має текстуру для кращого тримання в руці.

У цьому році з’явився новий колір Sorta Sage, який буде поєднуватися зі стандартним Just Black. Ззаду корпусу розташований сканер відбитків пальців.

Попередні замовлення на Google Pixel 5 стартували 30 вересня. Смартфон буде доступний в восьми країнах 15 жовтня і в США 29 жовтня.

Вартість телефону становить 700 доларів / 630 євро / 599 фунтів стерлінгів.

Google Pixel 4a 5G

У Pixel 4a 5G має OLED-дисплей, розмір якого 6,2 дюйма. Ви отримуєте тільки стандартну частоту оновлення 60 Гц.

Цей телефон не тільки більший, але і потужніший, ніж 4a. Фактично, він майже такий же потужний, як Pixel 5 – він має той же набір мікросхем Snapdragon 765G, але оснащений 6 ГБ оперативної пам’яті замість 8 ГБ. Сховище таке ж – на 128 ГБ.

Камера ідентична Pixel 5 – основна камера на 12,2 МП, а також надширока камера на 16 МП. 8-мегапіксельна селфі-камера.

Pixel 4a 5G має роз’єм для навушників 3,5 мм, чого не вистачає Pixel 5. Але у цього телефону трохи менший акумулятор – 3885 мАг. Він як і раніше заряджається на 18 Вт через USB Power Delivery, але від бездротової зарядки відмовилися.

Корпус телефону зроблений з полікарбонату, що не пило-та вологозахищений. Є сканер відбитків пальців.

Вартість Google Pixel 4a 5G становить 500 доларів США / 500 євро / 500 фунтів стерлінгів.

Попередні замовлення почнуться 5 листопада, а надійдуть в продаж 19 числа того ж місяця.