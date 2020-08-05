Пошукова система Google присвятила новий дудл захисній масці у зв'язку з поширенням COVID-19 у світі.

Про це розповідають #Букви.

Дудл має назву “Носіть маску. Врятуйте життя”. Натиснувши на нього користувачі зможуть отримати актуальну та перевірену інформацію про COVID-19.

“З його допомогою ми хочемо нагадати користувачам, що небезпека ще не минула, а прості правила – носіння маски і дотримання соціальної дистанції – допоможуть зберегти здоров’я собі й оточуючим”, – йдеться в повідомленні Google.

Також в Google показали, в яких країнах доступний цей дудл: