Про це розповідають #Букви.
Дудл має назву “Носіть маску. Врятуйте життя”. Натиснувши на нього користувачі зможуть отримати актуальну та перевірену інформацію про COVID-19.
“З його допомогою ми хочемо нагадати користувачам, що небезпека ще не минула, а прості правила – носіння маски і дотримання соціальної дистанції – допоможуть зберегти здоров’я собі й оточуючим”, – йдеться в повідомленні Google.
Також в Google показали, в яких країнах доступний цей дудл:
- Раніше пошукова система Google присвятила новий дудл працівникам громадського транспорту, які продовжують працювати в умовах пандемії.