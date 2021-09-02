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Сьогодні виповнюється 138 років від дня народження винахідника.

Рудольф Вайґль народився 2 вересня 1883 року у Маркграфстві Моравія. Його батьками були чеські німці. У п’ятирічному віці він втратив батька і ним почав опікуватися вітчим, який був учителем гімназії в Стрию, неподалік Львова.

Тут Рудольф закінчив гімназію. Пізніше навчався у Львівському університеті на біологічному факультеті. Після студіювання майбутній вчений працював асистентом професора Йозефа Насбаума-Гіляровича, під керівництвом якого захистив докторську дисертацію й став викладати у Львівському університеті.

З початком Першої світової війни Рудольф Вайґль потрапив до армії, де служив військовим лікарем. Майбутній науковець стикнувся із епідемією висипного тифу серед австрійських військових та російських полонених.

У 1918 році Вайґль виготовив вакцину проти епідемічного висипного тифу, що врятувала життя багатьох людей. У процесі роботи він сам заразився і перехворів на цю хворобу. Виготовлену вакцину вперше випробував на собі. Його дослідження надалі використав у роботі по викоріненню епідемічного висипного тифу його учень Генрик Мосінг.

У 1920 році у Львові було створено Науково-дослідний інститут висипного тифу та вірусів Рудольфа Вайґля, який проіснував, керований професором, аж до 1944 року.

Він також викладав у Львівському університеті Яна Казимира. Виїздив у наукові закордонні відрядження з метою поширення свого видатного відкриття.

Під час Другої світової війни працював в окупованому нацистами Львові, що спричинило безпідставні звинувачення у колабораціонізмі (пізніше з цих причин науковець не зміг стати Нобелівським лауреатом). Незважаючи на підтвердження участі вченого в Рухові Опору нацистам, на його допомогу потерпаючим від війни, науковець зазнав переслідування з боку комуністичної влади й вимушений був залишити Львів та емігрувати до Польщі.

Після війни завідував кафедрою біології у Краківському університеті, пізніше працював у Познані, в Медичному університеті. У 1951 році пішов на пенсію.

Помер Вайґль в 1957 році в місті Закопане. У 2003 році його зачислили до Праведників народів світу.