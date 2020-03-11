Компанія Alphabet, яка є материнською для Google, попросила своїх співробітників з Північної Америки працювати з дому, аби знизити ризик зараження коронавірусом.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Так, компанія просить своїх майже 100 000 працівників у 11 офісах у США та Канаді залишатися вдома і не приходити в офіси.

При цьому в офіс можуть прийти ті, чиї функціональні обов’язки вимагають цього.

Раніше до таких самих рекомендацій вдалися Apple, Amazon, Microsoft і Facebook. Тим більше, що по одному співробітнику Amazon та Facebook захворіли на коронавірус.

Минулого тижня керівництво Twitter попросило співробітників з Гонконгу, Японії та Південної Кореї працювати віддалено.

Варто зазначити, що в штабах Google:

тимчасово заборонена реклама медичних масок;

засновано фонд Covid-19, щоб тимчасовий персонал та постачальники могли взяти оплачувану відпустку через хворобу;

гігант об’єднався з Національною службою охорони здоров’я Великобританії, щоб допомогти запобігти поширенню дезінформації про коронавірус.