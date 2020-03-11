Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Так, компанія просить своїх майже 100 000 працівників у 11 офісах у США та Канаді залишатися вдома і не приходити в офіси.
При цьому в офіс можуть прийти ті, чиї функціональні обов’язки вимагають цього.
Раніше до таких самих рекомендацій вдалися Apple, Amazon, Microsoft і Facebook. Тим більше, що по одному співробітнику Amazon та Facebook захворіли на коронавірус.
Минулого тижня керівництво Twitter попросило співробітників з Гонконгу, Японії та Південної Кореї працювати віддалено.
Варто зазначити, що в штабах Google:
тимчасово заборонена реклама медичних масок;
засновано фонд Covid-19, щоб тимчасовий персонал та постачальники могли взяти оплачувану відпустку через хворобу;
гігант об’єднався з Національною службою охорони здоров’я Великобританії, щоб допомогти запобігти поширенню дезінформації про коронавірус.
- Через коронавірус Google скасувала великий новинний захід I/O 2020. Він мав відбутися в Каліфорнії 12-14 травня.