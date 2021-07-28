Компанії Google та Facebook вимагатимуть від своїх працівників, які повернуться в офіси, зробити щеплення проти коронавірусу.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Це перші американські компанії, які поставили таку вимогу своїм працівникам.

Генеральний директор Google Сундар Пічай сказав, що правило почне діяти з тижня на тиждень на території США, а через кілька місяців – в інших офісах.

Віцепрезидент Facebook з персоналу Лорі Голер заявила, що всі працівники, які повернуться на роботу в американські офіси компанії, мають отримати по обидві дози вакцини проти коронавірусу. Ситуації щодо працівників, які не в США, розглядатимуть індивідуально. Це залежатиме від того, чи доступні вакцини проти коронавірусу в країні їх проживання.

Працівники обох компаній не з’являлися в офісах протягом 16 місяців.

В Google планували, що компанія поверне працівників в офіси до 1 вересня. Тепер дату перенесли на 18 жовтня, поки всі працівники пройдуть обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу. В компанії додали, що попередять всіх працівників за 30 днів до того, як нововведення почне діяти.