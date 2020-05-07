Про це заявив заступник помічника Держсекретаря США Джордж Кент.

Він пояснив, що на Донбасі нереально провести чесні вибори за нинішніх умов. Кент пояснив, що головні умови сьогодні – повне припинення вогню, виведення Росією військ і отримання Україною контролю над кордоном.

Йдеться про місцеві вибори, заплановані на 25 жовтня.

“Головним чином, перед тим, як навіть почати говорити про умови для проведення місцевих виборів, необхідно гарантувати безпеку. Україна повинна отримати контроль над міжнародним кордоном … Так що це залежить від того, чи мають бажання Путін, і його команда припинити війну і припинити вбивати громадян іншої країни на території цієї країни”, – заявив Кент.

Кент сказав, що Росія з першого дня підписання угод в Мінську порушувала їх і продовжує так робити.

“Це війна, яку розв’язала Росія. І Росія може її припинити. Російські сили продовжують вбивати українців на українській території … Це війна, в якій продовжують гинути люди. Українці гинуть на власній території. І саме Росія повинна виконати зобов’язання, які взяла на себе”, – зазначив Кент.