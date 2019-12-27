Державне агентство України з питань кіно (Держкіно) профінансує виробництво фільму про катастрофу малазійського авіарейсу МН-17.

Про це повідомили в прес-службі Держкіно.

“26 грудня Державне агентство України з питань кіно уклало з ГО “Творче об’єднання “Вавилон 13” договір про надання державної підтримки на виробництво (створення) фільму “Залізні метелики” розміром 2 млн 305 тис. 846,96 грн. (54 % загальної вартості виробництва фільму)”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що документальний фільм “Залізні метелики” став одним з переможців Дванадцятого конкурсного відбору Держкіно. Режисером та автором сценарію фільму є Роман Любий, продюсери — Володимир Тихий, Андрій Котляр.

Реліз фільму в Україні планується в 2020 році.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року в небі над Донеччиною російсько-окупаційні війська збили літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам – ​​Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу “Бук”. Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них були громадянами Нідерландів.