Про це йдеться в офіційній заяві голови Держдепартаменту США, яке опублікували у суботу.

“Репортер NPR Мері Луїза Келлі збрехала мені двічі. Перший раз минулого місяця під час підготовки нашого інтерв’ю, а потім другий раз вчора, погодившись, що наша розмова опісля не буде розголошуватися. Соромно, що ця журналістка вирішив порушити основні правила журналістики і порядності. Це ще один приклад того, як безтурботні ЗМІ намагаються заподіяти шкоду президенту Трампу і нинішній адміністрації. Не дивно, що американський народ не довіряє багатьом засобам масової інформації”, – йдеться у заяві.

Він також написав, що “Бангладеш – не Україна”, можливо апелюючи до того, що журналістка могла не знайти України на карті без позначення назв країн.