Народний депутат Микола Тищенко переконаний, що ціни на харчові продукти не зросли. Гречка, за якого словами, коштує 12 гривень за кілограм, а яловичина — до 70.

Про це він розповів в кулуарах Верховної Ради YouTube-каналу EnTV.

Тищенко розповів, що купляє продукти на Бессарабському ринку — одному з найдорожчих в Києві. Підтвердив і те, що покупки робить самостійно. Крім нього закупками опікуються дружина та батьки.

“Сьогодні я щось купую, щось дружина, щось батьки. Я на ринок, на Бессарабку ходжу. Мені там подобається сало їсти”, — сказав нардеп.

Зростання цін, на переконання нардепа, не відбувалося.

“Ні, такі ж самі. Всі ціни залежать від енергоносіїв. Якщо криза у світі є, звісно, підіймається і собівартість продукту”, — сказав він.

На уточнювальне запитання, скільки на Бессарабському ринку коштує сало, Тищенко відповів, що вартість коливається від 50 до 100 гривень за кілограм.

За даними Держстату за вересень 2021 року, середня вартість цього продукту — майже 87 гривень за кілограм. Супермаркети пропонують цей його за ціною від 140 гривень. На Бассарабському ринку ціна сягає 650 гривень за кілограм.

Не вгадав нардеп і ціну гречаної крупи.

“Ну, 12 гривень за кілограм я купляв”, — сказав нардеп.

Насправді ж вартість крупи вища в декілька разів. Держстату інформує про середню вартість 42,5 гривні. Супермаркети пропонують за ціною від 33 до 63 гривень за кілограм.

Яловичина, за словами нардепа, коштувала, коли він востаннє її купляв (без уточнень), 50-70 гривень. І це знову в кілька разів менше, ніж є насправді. Держстат інформує про середню вартість 172 гривні. Супермаркети пропонують за ціною від 115 гривень за кілограм. Вартість може сягати кількох сотень гривень.