Про це повідомляє агентство Reuters.

Підписання відбулося 2 січня в Афінах. У церемонії взяли участь прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, а також президент Республіки Кіпр Нікос Анастасіадес.

По вказаному трубопроводу газ буде транспортуватися з нових морських родовищ у південно-східному Середземномор’ї до континентальної Європи.

EastMed може забезпечити альтернативне джерело газу для Європи, яка зараз значною мірою залежить від поставок із Росії.

Згідно з проєктом, EastMed буде проходити по Середземному морю від Ізраїлю через Кіпр і Кріт на материкову Грецію і далі в Італію.

Інвестиції в будівництво оцінюються в 6 – 7 млрд доларів, а потужність газопроводу складе мінімум 10 млрд кубометрів газу на рік.

Завершити будівництво планується до 2025 року.

До 2022 року в Брюсселі буде прийнято рішення про те, чи візьме Євросоюз на себе половину загальної вартості проєкту. Ще половину витрат по будівництву готові взяти на себе грецька газова компанія DEPA та італійська енергетична фірма Edison.