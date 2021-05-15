Греція прийняла перших туристів після тривалої перерви, пов’язаної з пандемією коронавірусу COVID-19. У суботу, 15 травня, країна офіційно відкрила туристичний сезон.

Про це інформує міжнародне агентство Reuters.

Місцева влада сподівається відродити життєво важливу для економіки країни туристичну індустрію, котра суттєво постраждала через пандемію.

Після місяців локдауну Греція цього тижня також відкрила для відвідувачів свої музеї та відомі археологічні пам’ятки (зокрема Акрополь).

Відсьогодні іноземних туристів пускатимуть до Греції, якщо вони були щеплені або можуть показати негативні результати тесту на COVID-19.

Подорожі між регіонами країни, зокрема й на острови, також будуть дозволені для тих, хто має негативні COVID-тести чи щеплення.

На острові Міконос в Егейському морі при посадці одного з літаків із туристами його привітали “водним салютом” (це урочиста церемонія, під час якої літак рухається під струменями води з пожежних машин).

Острів Корфу сьогодні зустрів гостей із Німеччини та Франції.

Греки також радіють скасуванню низки карантинних заходів. У суботу багато людей виїхали на острови чи будинки для відпочинку на материку.

“Перші вихідні свободи”, – проголосив місцевий телеканал Alpha TV під час трансляції з Пірейського порту.

Влада Греції наразі розгортає кампанію з вакцинації на своїх островах: в планах – щепити більшість населення там до кінця червня.

В уряді заявляють, що вакцинація та швидкі тести, а також тепла погода, завдяки якій заходи можна проводити на свіжому повітрі, дозволять туристам безпечно подорожувати.

На фоні пандемії і припинення міжнародних поїздок туристична сфера Греції пережила найгірший рік. У 2020 році країна прийняла лише 7 мільйонів відвідувачів порівняно з рекордними 33 мільйонами в 2019 році. Доходи від туризму впали з 18 мільярдів євро до 4 мільярдів євро.

Влада країни розраховує цього року на 40-відсоткове відновлення туризму (порівняно з показниками 2019 року).

Від початку пандемії в 11-мільйонній Греції було зафіксовано понад 373 тис. випадків зараження коронавірусом та більш ніж 11 тисяч смертей.