Про це сповістили в МЗС України та посольстві Греції в Україні.

З п’ятниці, 14 травня, громадянам України дозволений в’їзд до Греції з туристичною метою.

Вимоги для в’їзду в Грецію

За 24 години до перетину кордону необхідно заповнити спеціальну форму PLF (форма пасажира).

Крім цього, потрібно подати на вибір:

сертифікат про завершення вакцинації, зробленої не раніше ніж за 14 днів до дати в’їзду

негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус з перекладом на англійську (зроблений не раніше ніж за 72 години, рахується від часу взяття забору до прибуття на пункт пропуску в Грецію);

довідку про перенесену коронавірусну хворобу та одужання чи довідка про наявність антитіл після перенесеної коронавірусної хвороби з перекладом на англійську (чинність довідок: від 2 до 9 місяців з дати видачі).

Ці вимоги розповсюджуються на дорослих та дітей віком від 5 років.

Крім цього, в пунктах пропуску проводять вибіркове тестування на коронавірус. У разі позитивного результату тестування інфіковані особи будуть перебувати на 14 денному карантині у визначених урядом місцях.

Потрапити до Греції можна через міжнародні аеропорти Греції, морські порти Патри, Ігуменіца, Керкіра, сухопутні прикордонні пункти пропуску Промахонас, Орменіо (цілодобово) та Евзоні (з 7:00 до 23:00).

Нагадаємо, що з листопада 2020 року в’їзд для громадян України був можливих тільки за умови наявності дозволу на проживання в Греції або країнах ЄС чи Шенгенської зони.

Зауважимо, в Україні поки не видають сертифікатів про завершення вакцинації. Але до 1 липня можуть запустити COVID-сертифікати, що міститимуть дані про вакцинацію, ПЛР-тести або одужання від коронавірусу.