Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Очільник жюрі фонду Хорхе Сампайо заявив, що премію Греті присудили за людяність, а також за те, що вона зуміла мобілізуватися молоде покоління на боротьбу з кліматичними змінами.

“Грета змогла мобілізувати молоде покоління на боротьбу зі змінами клімату. Вона нагороджена за свою наполегливу боротьбу за збереження нинішнього середовища”, – сказав він.

Отримані кошти Грета пообіцяла розділити між організаціями та проектами, які працюють в галузі захисту навколишнього середовища.

“Це більше грошей, ніж я можу собі уявити. Їх, через мій фонд, передадуть різним організаціям і проектам, які працюють заради допомоги людям, які на передовій, постраждалим від кліматичної кризи і екологічної кризи”, – розповіла Грета.

Перші 100 тисяч євро з призового фонду отримає компанія SOS Amazonia. Вона займається боротьбою зі спалахами коронавірусу в Амазонії.

Аналогічну суму передадуть фонду Stop Ecocide, який займається тим, щоб екоцид визнали міжнародним злочином.

Варто зазначити, що це найбільша премія, яку коли-небудь отримувала Грета.

  • Раніше Грета Тунберг закликала до змін в США після того, як Міннеаполісі спалахнули протести після вбивства поліцейськими темношкірого американця.