Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Очільник жюрі фонду Хорхе Сампайо заявив, що премію Греті присудили за людяність, а також за те, що вона зуміла мобілізуватися молоде покоління на боротьбу з кліматичними змінами.
“Грета змогла мобілізувати молоде покоління на боротьбу зі змінами клімату. Вона нагороджена за свою наполегливу боротьбу за збереження нинішнього середовища”, – сказав він.
Отримані кошти Грета пообіцяла розділити між організаціями та проектами, які працюють в галузі захисту навколишнього середовища.
“Це більше грошей, ніж я можу собі уявити. Їх, через мій фонд, передадуть різним організаціям і проектам, які працюють заради допомоги людям, які на передовій, постраждалим від кліматичної кризи і екологічної кризи”, – розповіла Грета.
I’m extremely honoured to receive the Gulbenkian Prize for Humanity. We’re in a climate emergency, and my foundation will as quickly as possible donate all the prize money of 1 million Euros to support … ->
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— Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 20, 2020
Перші 100 тисяч євро з призового фонду отримає компанія SOS Amazonia. Вона займається боротьбою зі спалахами коронавірусу в Амазонії.
Аналогічну суму передадуть фонду Stop Ecocide, який займається тим, щоб екоцид визнали міжнародним злочином.
Варто зазначити, що це найбільша премія, яку коли-небудь отримувала Грета.
- Раніше Грета Тунберг закликала до змін в США після того, як Міннеаполісі спалахнули протести після вбивства поліцейськими темношкірого американця.