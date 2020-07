Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Очільник жюрі фонду Хорхе Сампайо заявив, що премію Греті присудили за людяність, а також за те, що вона зуміла мобілізуватися молоде покоління на боротьбу з кліматичними змінами.

“Грета змогла мобілізувати молоде покоління на боротьбу зі змінами клімату. Вона нагороджена за свою наполегливу боротьбу за збереження нинішнього середовища”, – сказав він.

Отримані кошти Грета пообіцяла розділити між організаціями та проектами, які працюють в галузі захисту навколишнього середовища.

“Це більше грошей, ніж я можу собі уявити. Їх, через мій фонд, передадуть різним організаціям і проектам, які працюють заради допомоги людям, які на передовій, постраждалим від кліматичної кризи і екологічної кризи”, – розповіла Грета.

I’m extremely honoured to receive the Gulbenkian Prize for Humanity. We’re in a climate emergency, and my foundation will as quickly as possible donate all the prize money of 1 million Euros to support … ->

1/3 pic.twitter.com/Eti6AJXSvj

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 20, 2020