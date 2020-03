Про це пише Reuters.

Зазначається, що все більше число країн забороняють проведення великих публічних зібрань у рамках зусиль щодо стримування поширення вірусу.

При цьому, кліматичні протести проти зміни клімату зазвичай залучають багато людей. Минулого місяця тисячі людей вийшли разом з Гретою в англійському місті Бристоль, ще тисячі долучилися до неї на мітингу в Брюсселі минулого тижня.

Активістка назвала кліматичну кризу “найбільшою кризою, з якою коли-небудь стикалося людство”. Вона також додала, що зараз потрібно знайти нові способи інформування суспільства про кліматично-екологічну кризу замість масових страйків.

“Ви можете приєднатися до Діджитал-страйку в цю п’ятницю: опублікуйте своє фото зі страйку і використовуйте наш хештег”, – закликала Тунберг.

So keep your numbers low but your spirits high and let’s take one week at the time. You can join the #DigitalStrike for upcoming Fridays- post a photo of you striking with a sign and use the hashtag #ClimateStrikeOnline ! #fridaysforfuture #climatestrike #schoolstrike4climate 4/4

School strike week 82. In a crisis we change our behaviour and adapt to the new circumstances for the greater good of society.

Join the #DigitalStrike – post a pic of you with a sign and use #ClimateStrikeOnline ! #schoolstrike4climate #fridaysforfuture #climatestrike #COVIDー19 pic.twitter.com/fZkjqN3DOw

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) March 13, 2020