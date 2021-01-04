Про це вона написала в своєму Instagram.

Грета подякувала всім за привітання і повідомила, що її можна знайти в одному з місцевих пабів.

“Сьогодні вночі ви знайдете мене в місцевому пабі. Я буду розкривати всі темні секрети змови про кліматичні і шкільних страйках і моїх злих кураторів, які більше не можуть мене контролювати!” – написала активістка.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Greta Thunberg (@gretathunberg)

“Я нарешті вільна”, – завершила публікацію Грета.