Про це вона написала в своєму Instagram.
Грета подякувала всім за привітання і повідомила, що її можна знайти в одному з місцевих пабів.
“Сьогодні вночі ви знайдете мене в місцевому пабі. Я буду розкривати всі темні секрети змови про кліматичні і шкільних страйках і моїх злих кураторів, які більше не можуть мене контролювати!” – написала активістка.
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“Я нарешті вільна”, – завершила публікацію Грета.
- Шведська екоактивістка Грета Тунберг пожартувала над президентом США Дональдом Трампом, використавши проти нього його ж зброю.