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У вівторок, 8 вересня, в тимчасово окупованому Донецьку святкували День звільнення Донбасу. В цей день в 1943 році під час Німецько-радянської війни був звільнений обласний центр — Донецьк. Окупаційна влада “ДНР” вважає цей день “державним” святом.

З цієї нагоди російський співак Григорій Лепс провів масштабний двогодинний концерт на площі Леніна. Численні відео та фото з виступу можна знайти в соцмережах.

На записах видно, що площа та прилеглі вулиці заповнені людьми. Відвідувачі заходу без масок, про дотримання дистанції також не йдеться.

Святковий настрій не залишав окуповане місто і після концерту.

Зауважимо, виступ Лепса на Донбасі не був анонсований на офіційних сторінках співака у соцмережах.

Напередодні концерту в Донецьку Лепс дав концерт в незаконно анексованому Криму.

Нагадаємо, у серпні 2015 року Лепс був внесений до Переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, який на підставі звернень СБУ, РНБО чи Нацради ТБ та радіо формує Міністерством культури України на підставі.

Також СБУ визнала Лепса персоною нон-грата.

У 2017 році волонтерський проєкт “Миротворець”, який називає себе “Центром дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку” вніс Лепсу у свою базу у зв’язку з численними концертами в Криму.