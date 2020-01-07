Відео опубліковано на Youtube-каналі групи.

“Друзі, нехай цей день (а краще — весь наступний рік) буде наповнений любов’ю, кращими людьми і справжніми чудесами! З Різдвом!”, — йдеться в дописі про кліп.

Зазначається, що на композицію артистів надихнула пісня “Ой як же було…” з мюзиклу “Вечори на хуторі біля Диканьки”, слова та музику для якої написав російський композитор Костянтин Меладзе. А в основу тексту пісні лягла колядка, записана в селі Грузьке в Київській області.