Про це пише місцеве видання “Мост” з посиланням на джерело в Офісі Президента.

Гусєв очолюватиме нове міністерство.

“Під Юрія створюють спеціальне міністерство. Міністерство сталого розвитку. Майже “Департамент щастя”. Точно зрозуміти, чим воно буде займатися поки складно”, – розповіло джерело.

Повідомляється, що він буде опікуватися проблемами екології.

Наразі не відомо, що очолить Херсонську ОДА.