Про це пише місцеве видання “Мост” з посиланням на джерело в Офісі Президента.
Гусєв очолюватиме нове міністерство.
“Під Юрія створюють спеціальне міністерство. Міністерство сталого розвитку. Майже “Департамент щастя”. Точно зрозуміти, чим воно буде займатися поки складно”, – розповіло джерело.
Повідомляється, що він буде опікуватися проблемами екології.
Наразі не відомо, що очолить Херсонську ОДА.
- Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Херсонську область представив нового голову Херсонської обласної державної адміністрації: ним став колишній заступник міністра оборони Юрій Гусєв.
- Херсонська обласна держадміністрація створила Службу щастя і поліпшення якості життя і призначила її керівницею Весну Карпук.