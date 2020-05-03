США заплатили за "гуманітарну допомогу" РФ, яка прибула в Нью-Йорк в середу.

Про це йдеться в матеріалі американської медіакомпанії CNN.

Російський літак з медичним обладнанням приземлився у Нью-Йорку в середу, після того, як президент Дональд Трамп переговорив по телефону з президентом РФ Володимиром Путіним.

За словами представника Держдепартаменту Моргана Ортагуса, США закупили медичні матеріали, які включали вентилятори і засоби індивідуального захисту.

“Обидві країни надавали гуманітарну допомогу один одному за часів кризи в минулому і, безсумнівно, будуть робити це знову в майбутньому”, – сказала вона.

Чиновниця додала, що Росія продала США медичні товари за ціною нижче ринкової вартості.

У той же час, наголошується, що колишні чиновники Держдепартаменту були “спантеличені” і “приголомшені” покупкою Сполученими Штатами медикаментів з Росії в умовах пандемії коронавируса.

Крім того, на думку експертів, цей крок є пропагандистською перемогою Кремля.

Даніель Фрід, колишній дипломат, що спеціалізується на політиці щодо Росії та санкцій, заявив CNN, що “це показує складність роботи в гуманітарній сфері з Росією, в той час, коли ми одночасно стикаємося з їх агресією”.

Разом з тим, Трамп, під час брифінгу в Білому домі в четвер, не згадав, що США платить за, так звану, гуманітарну допомогу. Замість цього він назвав доставку “дуже хорошою пропозицією” і сказав, що США відкриті для допомоги в майбутньому.

“Це був дуже хороший жест від імені президента Путіна, і я міг би сказати “ні, дякую “… але сказав: “спасибі, я візьму це”, – сказав Трамп.

CNN нагадує, що Росія знаходиться під численним санкціям з боку США, в тому числі за агресію в Україні і спроби втрутитися у вибори в США 2016 року.