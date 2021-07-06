Німецька супермодель, акторка та телеведуча Гайді Клум розповіла, що неодноразово намагалася зберегти свій шлюб із британським співаком Сілом, але з того нічого не вийшло.

Про це Клум поінформувала в інтерв’ю виданню The Times.

За словами 48-річної супермоделі, вона та Сіл (Seal) вісім разів поновлювали свої шлюбні обітниці, аби зберегти стосунки та змусити “шлюб працювати”.

Клум і Сіл одружилися в травні 2005 року. В кожну річницю шлюбу вони влаштовували невелику вечірку і перед близькими друзями та членами сім’ї заново промовляли свої шлюбні обітниці (що мало символізувати, що їхні почуття з часом лише міцнішають).

“Я вісім разів виходила заміж за Сіла. Я думала, це буде весело. Думала, це буде свято кохання. Але ви знаєте, і це також не працює. Я намагалася, не можна сказати, що я не намагалася!” – зазначила Клум, яку цитує видання People.

Супермодель зізналася, що з часом зрозуміла, що численні весільні церемонії не допомагають.

“Це було щось на кшталт: “Це справді не працює. Але я намагалася”, – заявила вона.

Гайді Клум та Сіл розійшлися у 2012 році, а їхнє розлучення було офіційно оформлене в жовтні 2014 року. У колишнього подружжя є троє спільних дітей: сини Генрі Гюнтер (15 років), Йохан Райлі (14 років) та донька Лу (11 років).

Крім того, Сіл вдочерив 17-річну Лені – доньку Клум від попередніх стосунків із менеджером “Формули-1” Флавіо Бріаторе.

У лютому 2019 року Гайді Клум вийшла заміж за німецького музиканта Тома Каулітца. Супермодель раніше зізнавалася в коментарі People, що щаслива в новому шлюбі.

“Вперше у мене є партнер, з яким я можу все обговорити. Хтось, хто розділяє обов’язки, які ми всі маємо у своєму житті. Раніше я була змушена сама справлятися з усім. Вперше я відчуваю, як це насправді мати партнера”, – зазначала Клум.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)