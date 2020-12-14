За інформацією ЗМІ, російські хакери, які пов'язані з іноземним урядом, зламали системи, що належать міністерству фінансів США і Національному управлінню телекомунікацій та інформації (NTIA).

Про це повідомили джерела видань Reuters і The Washington Post.

Видання стверджують, що за атакою стоїть на хакерська група APT29 (відома як Cozy Bear), яка “працює на службу зовнішньої розвідки Росії”.

Також ці хакери нібито зламували системи держдепартаменту США і Білого дому за часів президентства Барака Обами. Крім того, є інформація, що APT29 за тиждень до цього атакувала фірму з кібербезпеки FireEye.

Reuters і The Washington Post повідомляють, що хакери навесні 2020 року відстежували електронну пошту співробітників NTIA в результаті злому Microsoft Office 365.

Джерело Reuters стверджує, що через злом довелося скликати збори Ради національної безпеки 12 грудня. Тепер розслідуванням займається ФБР з метою визначити, чи не постраждали інші органи державної влади США.

Представник Ради безпеки Білого дому Джон Улліот повідомив агентству, що американський уряд знає про те, що трапилося і вживає всіх необхідних заходів для виявлення та усунення будь-яких можливих проблем, пов’язаних з цією ситуацією.

Посольство РФ в США назвало публікації черговими безпідставними спробами звинуватити Росію в хакерських атаках.

“Відповідально заявляємо: напади в інформаційному просторі суперечать зовнішньополітичним принципам нашої країни, її національним інтересам і розумінню того, як вибудовуються відносини між державами. Росія не проводить “наступальних” операцій у віртуальному середовищі”, – заявили там.