ЗеПорушення

52

Всього порушень

31

Днів без порушень
19:49 Повалені дерева та затоплені вулиці: в Шанхаї вирував тайфун «Ін-фа»
19:37 Хакери продають дані 3,8 млрд користувачів Clubhouse
19:28 Нейромережа вперше перемогла людей в перегонах квадрокоптерів
18:58 У США від COVID-19 помер блогер-антивакцинатор
18:47 Помер актор «Гладіатора» і «Хороброго серця» Майк Мітчелл
18:29 В Канаді йоркський тер’єр захистив дівчинку від нападу дикого койота, – відео
18:01 Модельєр Марк Джейкобс показав обличчя після пластичної операції, – фото
17:47 Вертоліт NASA здійснив рекордний політ на Марсі
17:36 Каньє Вест змінив дату офіційного виходу нового альбому «Donda»
15:54 Жителям Сан-Марино загрожує соціальна ізоляція через вакцинацію Sputnik V
14:56 У ПАР фіксують рекордні морози
14:56 Ватикан вперше розкрив дані про свою нерухомість в Італії та за кордоном
14:29 Сенат Франції послабив обмеження щодо COVID-пропусків на тлі масових протестів
14:28 Замість підборів кросівки: лоукостер SkyUp вирішив оновити форму бортпровідників
14:01 Японець став першим в історії олімпійським чемпіоном зі скейтбордингу
13:53 У каліфорнійському зоопарку сніжний барс підхопив COVID-19
13:26 Аукціонний дім Phillips продасть п’ять банок з фекаліями художника як NFT-токен
12:56 Бельгія вдруге за тиждень потерпає від повені
11:59 Лобода приїхала до України і презентувала нову пісню на радіостанціях
11:30 «Краще бути з «бронзою», ніж без медалі», – дзюдоїстка Білодід про Олімпіаду в Токіо
10:53 Бренд Balenciaga випустив нові бігові кросівки з ефектом поношеності
10:25 Джастін Бібер став обличчям модного бренду Balenciaga
09:54 На Львівщині зафіксували три випадки штаму Delta
09:35 Мертві черепахи і тонни пластика: як позначається на природі Шрі-Ланки аварія контейнеровоза через два місяці
08:50 У столиці Угорщини провели марш на захист ЛГБТ-спільноти: фото
08:26 В Україні за минулу добу зафіксовано 286 нових випадків COVID-19
08:15 Дженніфер Лопес – 52. Співачка похизувалася фігурою у купальнику
07:55 Українка Олена Костевич – четверта у фіналі Олімпіади-2020 із кульової стрільби
07:33 25 липня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:20 25 липня в Україні без опадів та до +31°C
02:25 США скоротять військову присутність в Іраку, – ЗМІ
01:51 Брюс Вілліс та Демі Мур привітали дочку з 30-річчям
01:45 Анджеліна Джолі домоглася відсторонення судді, який схвалив спільну опіку над їх з Бредом Піттом дітьми
01:34 Джастін Бібер та Конор Макгрегор показали фото зі спільного відпочинку

Хакери продають дані 3,8 млрд користувачів Clubhouse

На одному з хакерських форумів виставлена ​​на продаж база, в якій міститься 3,8 мільярда телефонних номерів користувачів соціальної мережі Clubhouse.

Неділя, 25 липня 2021, 19:37

Про це повідомив фахівець з кібербезпеки Марк Рюф на своїй сторінці в Twitter.

В оголошенні про купівлю-продаж зловмисники заявили, що мають намір надати всі дані до 4 вересня і “шукають одного серйозного покупця”. На підтвердження реальності “зливу” вони опублікували в Мережі 83 млн номерів.

При цьому, за словами Рюфа, витік торкнувся не тільки тих, хто в соцмережі, але і тих, чиї контакти були в їх телефонному довіднику.

Clubhouse – це соціальна мережа, заснована колишніми розробниками Google Полом Девісон і Роганом Сетом. В основі додаток лежить голосове спілкування – інші формати сервіс не підтримує. Запуск Clubhouse відбувся в квітні 2020 року винятково на на iOS. Пік популярності додатку спостерігався в лютому 2021 року.

Спочатку особливість соцмережі була в тому, що її користувачі могли спілкуватися виключно в аудіокімнатах. При цьому, згідно з правилами, заборонено записувати будь-які уривки розмов.

В середині липня розробники запустили текстові чати. Користувачі можуть спілкуватися один з одним не тільки в особистих бесідах, але і групових розмовах. В майбутньому автори пообіцяли додати можливість відправки файлів.

Теги: Clubhouse, особисті дані, хакери

Читати #Букви у Telegram і у Facebook