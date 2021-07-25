Хакери продають дані 3,8 млрд користувачів Clubhouse

На одному з хакерських форумів виставлена ​​на продаж база, в якій міститься 3,8 мільярда телефонних номерів користувачів соціальної мережі Clubhouse.

Про це повідомив фахівець з кібербезпеки Марк Рюф на своїй сторінці в Twitter.

В оголошенні про купівлю-продаж зловмисники заявили, що мають намір надати всі дані до 4 вересня і “шукають одного серйозного покупця”. На підтвердження реальності “зливу” вони опублікували в Мережі 83 млн номерів.

При цьому, за словами Рюфа, витік торкнувся не тільки тих, хто в соцмережі, але і тих, чиї контакти були в їх телефонному довіднику.

Clubhouse – це соціальна мережа, заснована колишніми розробниками Google Полом Девісон і Роганом Сетом. В основі додаток лежить голосове спілкування – інші формати сервіс не підтримує. Запуск Clubhouse відбувся в квітні 2020 року винятково на на iOS. Пік популярності додатку спостерігався в лютому 2021 року.

Спочатку особливість соцмережі була в тому, що її користувачі могли спілкуватися виключно в аудіокімнатах. При цьому, згідно з правилами, заборонено записувати будь-які уривки розмов.

В середині липня розробники запустили текстові чати. Користувачі можуть спілкуватися один з одним не тільки в особистих бесідах, але і групових розмовах. В майбутньому автори пообіцяли додати можливість відправки файлів.