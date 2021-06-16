Про це повідомили в блозі компанії.

В березні Spotify придбала Betty Labs, творця додатку для аудіорозмов Locker Room. Надалі вели роботу над тим, щоб розширити функціонал Locker Room. В підсумку сервіс отримав назву Greenroom. Під такою назвою його було запущено в 135 країнах у середу, 16 червня.

Додаток вже доступний для iOS, але надане компанією посилання для завантаження на Android станом на 23:30 не працює.

В додатку вже можна приєднуватися до груп, шукати найближчі кімнати для розмов та приєднуватися до них, або створювати свої власні кімнати.

Spotify готова вдосконалювати продукт за допомогою всіх охочих. Влітку буде відкрито спеціальний Spotify Creator Fund для розробників.