Про це повідомили в блозі компанії.

В березні  Spotify придбала Betty Labs, творця додатку для аудіорозмов Locker Room. Надалі вели роботу над тим, щоб розширити функціонал Locker Room. В підсумку сервіс отримав назву Greenroom. Під такою назвою його було запущено в 135 країнах у середу, 16 червня.

Додаток вже доступний для iOS, але надане компанією посилання для завантаження на Android станом на 23:30 не працює.

В додатку вже можна приєднуватися до груп, шукати найближчі кімнати для розмов та приєднуватися до них, або створювати свої власні кімнати.

Зображення: Spotify

Spotify готова вдосконалювати продукт за допомогою всіх охочих. Влітку буде відкрито спеціальний Spotify Creator Fund для розробників.

“Greenroom розвиватиметься в міру того, як ми дізнаємося більше про те, чого хочуть автори і слухачі. Ми також додамо захопливі нові програми про музику, культуру і розваги в доповнення до спортивного контенту, яким була відома Locker Room”, — йдеться в повідомленні компанії.