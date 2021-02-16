Хакери з Північної Кореї намагалися зламати сервера американської фармацевтичної компанії Pfizer, щоб вкрасти технологію вакцини проти коронавиірусу COVID-19.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на інформацію Національного агентства розвідки (NIS) Південної Кореї.

Коли стався ймовірний злом і чи був він успішним, невідомо.

У минулому році ймовірні північнокорейські хакери намагалися зламати як мінімум дев’ять організацій охорони здоров’я, включаючи Johnson & Johnson, Novavax Inc і AstraZeneca.

Розвідка Південної Кореї заявляла, що припинила спроби Північної Кореї зламати південнокорейські компанії, які розробляють вакцини проти коронавірусу.

Цифрове шпигунство проти органів охорони здоров’я, науковців, які розробляють вакцини і виробників ліків посилився під час пандемії COVID-19, так як підтримувані державою хакерські групи намагаються отримати останні дослідження.

Північну Корею часто звинувачують в тому, що вона користується допомогою хакерів. Експерти в галузі охорони здоров’я заявили, що хакери країни можуть бути більше зацікавлені в продажі вкрадених даних про вакцини, ніж у використанні їх для розробки вакцини власного виробництва.

Очікується, що Північна Корея отримає майже два мільйони доз вакцини AstraZeneca/Oxford проти COVID-19 до першої половини цього року в рамках програми обміну вакцинами COVAX.