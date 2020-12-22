П'ятеро студенток Харківського національного університету внутрішніх справ записали відео, на якому у казармі танцювали під пісню російського гурту "Воровайки". Тепер у вузі розпочали перевірку.

Про це йдеться в офіційній заяві університету.

“У соціальних мережах з’явилося відео, на якому дівчата у формі курсантів, ймовірно поліцейського вишу, танцюють під музичне супроводження російського шансону. Із зазначеного факту призначено службове розслідування”, – заявили у вузі.

Відео поширилося протягом останніх кількох днів у соцмережах ТікТок і Telegram. Дівчата станцювали під пісню “Наколочки”.

У репертуарі групи, яка виступає в жанрі “російського шансону”, є пісня “Хохли”, яка містить такі рядки: “Якщо буде треба, заберемо Одесу”, “Курка – не птах, хохли – не закордон”. Учасниці гурту підтримують дії Путіна і не приховують свою політичну позицію щодо агресії Кремля на Донбасі та у Криму.