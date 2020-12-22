Про це йдеться в офіційній заяві університету.
“У соціальних мережах з’явилося відео, на якому дівчата у формі курсантів, ймовірно поліцейського вишу, танцюють під музичне супроводження російського шансону. Із зазначеного факту призначено службове розслідування”, – заявили у вузі.
Відео поширилося протягом останніх кількох днів у соцмережах ТікТок і Telegram. Дівчата станцювали під пісню “Наколочки”.
У репертуарі групи, яка виступає в жанрі “російського шансону”, є пісня “Хохли”, яка містить такі рядки: “Якщо буде треба, заберемо Одесу”, “Курка – не птах, хохли – не закордон”. Учасниці гурту підтримують дії Путіна і не приховують свою політичну позицію щодо агресії Кремля на Донбасі та у Криму.
- Раніше на сайті групи була інформація про тур чотирма українськими містами в лютому: Одеса, Київ, Дніпро і Миколаїв. Місцеві активісти поширили в соцмережах інформацію про виступ гурту “Воровайки” в Харкові 10 лютого. Відповідні афіші з’явилися і в Інтернеті.
- Пізніше анонс виступу в Україні з сайту колектив прибрав.
- У грудні 2019 року Служба безпеки України заборонила всім трьом учасницям російської групи “Воровайки” в’їзд на територію України.