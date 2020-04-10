Про це йдеться на сторінці організації у Facebook.

“Ми, правозахисні та громадські організації, закликаємо парламент утриматись від надання військовослужбовцям Національної гвардії України поліцейських функцій та відхилити законопроєкт №3105 від 21.02.2020”, – йдеться у заяві.

Там уточнили, що цим законопроєктом серед іншого пропонується надати військовослужбовцям Нацгвардії право складати протоколи про адміністративні правопорушення, затримувати, доставляти та/або передавати органам правопорядку осіб, які вчинили або лише підозрюються у вчиненні адміністративного правопорушення, проводити особистий огляд і огляд речей громадян та здійснювати інші, не властиві для військових функції.

В УГСПЛ зазначають, що законопроєкт впроваджує необґрунтовано широкий діапазон адміністративних правопорушень, за скоєння яких уповноважені особи НГУ мають право складати протоколи.

“Занепокоєння викликає надання права військовослужбовцям НГУ “застосовувати технічні прилади і технічні засоби, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засоби фото- і кінозйомки, відеозапису, у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України”. Вказане створює потенційну можливість здійснення військовослужбовцями НГУ прихованого спостереження за особою, річчю або місцем, яке по-суті є видом негласних слідчих (розшукових) дій і має проводитись у порядку, передбаченому ст. 269 Кримінального процесуального кодексу України за рішенням суду та лише уповноваженими органами, до яких НГУ не відноситься”, – додали в організації. Наголосивши, що такі зміни до законодавства можуть призвести до зловживань владними повноваженнями з боку посадових осіб НГУ та надмірного обмеження прав і свобод людини і громадянина.

У Гельсінській спілці також заявили, що це вже не перша спроба влади використовувати мілітаризований орган для виконання непритаманних йому поліцейських функцій. Крім того, що військовослужбовці не проходять спеціальну підготовку, не мають необхідних знань та навичок для здійснення поліцейської діяльності, в разі порушень прав людини з їхнього боку буде ускладнена процедура відновлення прав потерпілих та притягнення до відповідальності порушників.

“Цей законопроєкт є особливо небезпечним в країні, яка є частково вільною та не має сталої демократії. Окрім того, з огляду на значну кількість поліцейських на душу населення, ми вважаємо неприпустимим надавати додаткові поліцейські функції військовослужбовцям.Тому ми закликаємо депутатів Верховної Ради України не приймати законопроект №3105 від від 21.02.2020”, – резюмували в УГСПЛ.

Заяву вже підписали низка громадських організацій, фондів та правозахисників.